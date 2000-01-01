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На Кению обрушились мощные ливни, есть жертвы 01.05 18:10   MIGnews.com

На Кению обрушились мощные ливни, есть жертвы

По предварительным оценкам Красного креста, в Кении по меньшей мере 100 людей погибли из-за ливней, продолжавшихся целый апрель.

Генсек Красного креста в Кении Аббас Гуллет призвал правительство рассказать всему миру об этом стихийном бедствии, чтобы предпринять целенаправленные усилия, а также мобилизовать ресурсы для оказания помощи пострадавшим людям, пишет Reuters.

Примерно 200 тыс. людей были вынуждены покинуть свои дома, а вспышки болезней, которые передаются через воду – это еще одна проблемой для Кении.

Вода затопила основные дороги через центральную и северную Кению и прибрежные районы.
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