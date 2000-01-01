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Французы митинговали против медведей 01.05 22:17   MIGnews.com

Французы митинговали против медведей

Во Франции жители двух регионов устроили митинг, активисты выступают против планов местных властей поселить в местных лесах двух медведиц с целью сохранения и увеличения популяции этих животных.

Сообщается, что люди прошли по улицам города По, они сканировали: "Стоп медведям" под звуки пастушьих колокольчиков и несли плюшевых медведей на палках. После протестующие отправили делегацию к местным властям.

По разным оценкам в акции протеста приняли участие примерно 1200 человек - некоторые были с домашними животными, пишет France3. Митингующие хотели продемонстрировать, что увеличение популяции медведей опасно для домашних животных.

Глава французского Минэкоразвития Николя Юло в конце марта заявил, что осенью 2018 года в леса департамента Атлантические Пиренеи, где расположен город По, привезут двух медведиц, чтобы сохранить этот вид диких животных. Местные депутаты, фермеры и пастухи убеждены, что это вредно, поскольку медведи в лесу мешают их деятельности.
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