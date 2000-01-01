01.05 08:20 MIGnews.com

Моссад похитил в Иране полтонны документов ядерного архива

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Военный обозреватель портала ynet Ронен Бергман публикует потрясающие подробности самой дерзкой операции “Моссада” в его истории. В результате операции полный ядерный архив Ирана оказался в распоряжении Израиля.Агенты Моссада долгое время вели наблюдение за неприметным зданием в квартале Шорабад в Тегеране. Там располагался архив “проекта Имад” - ядерной программы Ирана.На протяжении многих лет Израиль говорил о том, что Иран осуществляет секретный военный ядерный проект, с целью производства ядерной боеголовки и установки ее на баллистическую ракету. Речь идет о грубейшем нарушении договора о нераспространении ядерных вооружений. Но у Израиля не было конкретных доказательств - за исключением устных показаний конфиденциальных источников “Моссада”, которым нельзя пользоваться на дипломатической арене из соображений секретности и безопасности агентов.Все это изменилось результате последней операции “Моссада”. После заключения ядерной сделки Израиль остался практически единственной страной, следившей за иранским ядерным проектом. Первой задачей “Моссада” было установить, нарушают ли иранцы соглашение, второй - получить точную информацию о том, прекратили ли иранцы военную ядерную программу.Несколько подразделений “Моссада” работали над тем, чтобы получить как можно больше информации внутри Ирана. У “Моссада” появилась информация о существовании военного архива “проекта Имад”, который был перевезен на секретный объект в Тегеране - с тем, чтобы скрыть информацию от международных контролирующих организаций. О существовании архива знало лишь очень ограниченное количество членов корпуса стражей исламской революции.“Моссад” установил факт перевозки архива в феврале 2016 года. С этого момента он сосредоточился на двух направлениях: слежка за объектом, и верификация того, что речь идет о неизвестных и неопубликованных материалах.В января этого года “Моссад” осуществил гигантскую по своим масштабам операцию, в которую были вовлечены многие элементы, большие деньги, разведчики, средства электронной разведки, а также “ученые-разведчики” - особая профессия, характерная только для Израиля. Из здания в квартале Шорабад было вывезено полтонны секретных документов и компакт-дисков - и они были тайно доставлены за 1600 км, в Израиль - без того, чтобы иранцы об этом узнали.Материалы, в состав которых входят видео, графики, бесчисленные научные документы, инструкции министра обороны Мохсена Пахризаде , главы “проекта Имад” и главы “проекта SAPAND“ демонстрируют четыре вещи. Во-первых, Иран намерен производить ядерное оружие. Во-вторых, с этой целью осуществляется гигантский по масштабам проект. В-третьих, Иран делает все возможное и невозможное для того, чтобы скрыть проект, что является грубейшим нарушением соглашения о нераспространении ядерного оружия. В четвертых, Иран в 2003 году заменил военный проект на внешне гражданский, но на деле состоящий из тех же компонентов, что и военный.Несколько недель назад иранцы обнаружили, что архив был похищен - и с этого момента понимали, что может произойти. Материалы предполагалось опубликовать 1 мая, но было принято решение сделать это на день раньше - из-за боязни утечек. Израильская разведка предоставит основные доказательства из архива разведкам Германии, Франции, России, Италии, Китая, а также представителям МАГАТЭ.