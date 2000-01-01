02.05 05:06 MIGnews.com

Казначея Ватикана будут судить за педофилию

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76-летний казначей Ватикана, кардинал Джордж Пелл предстанет перед судом Мельбуна по обвинению в домогательствах к 12-летнему мальчику в католическом молодёжном лагере почти 60 лет назад.Как сообщает CNN, 1 мая кардинал прибыл в здание суда в сопровождении своего главного адвоката Роберта Рихтера. Сам он все обвинения отрицает.Напомним, что впервые его обвинили в педофилии еще в 2002 году – истец утверждает, что, еще будучи семинаристом, Пелл домогался к мену в 1961 году. Из-за отсутствия подтверждающих доказательств была создана специальная королевская комиссия.Он стал самым высокопоставленным представителем католического духовенства, который предстанет перед светским судом.