01.05 21:03 MIGnews.com

Египет перебрасывает танки к южной границе Израиля

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Советы юга Израиля уведомили местных жителей о том, что египетские военные планируют провести "чрезвычайно массивные атаки" в районе границы с Еврейским государством со стороны южного края сектора Газа.Цель Каира – противостояние местному филиалу террористической группировки ISIS, "Вилаят Синай", который уже много лег доставляет египетскому правительству немало головной боли.В связи с готовящейся операцией вблизи границы с Газой уже были перекинуты танки."В нашем районе будут слышны взрывы обстрел", - говорится в заявлении регионального совета Эшколь.В ЦАХАЛе подтверждают, что им известно об увеличении египетского военного присутствия на южной границе страны, но считают это "абсолютно внутренним" вопросом египтян, не касающимся Израиля.Напомним, что 9 февраля египетская армия начала крупномасштабное наступление на салафитов, объявив о начале операции "Синай-2018". С тех пор были убиты уже не менее 30 египетских солдат и более 100 боевиков, включая их главаря Насера Абу Закула.