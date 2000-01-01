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NBC: Израиль готов к войне с Ираном | Фото: Israeli Air Force/Flickr01.05 20:44   MIGnews.com

NBC: Израиль готов к войне с Ираном

Авиаудар по иранской военной базе в сирийской Хаме, убивший от 16 до 38 иранцев и уничтоживший множество недавно доставленных из Ирана ракет, стал последним свидетельством того, что Израиль и Исламская республика подошли к опасной черте открытого военного столкновения.

Сразу три чиновника в старшем офицерском составе вооруженных сил США подтвердили американскому телеканалу NBC, что авиаудар по дислоцированной в Хаме 47-ой бригаде КСИР был совершен израильскими F-15.

"На первом месте по вероятности начала новых конфликтов во всем мире находится война между Израилем и Ираном в Сирии", - заявил на правах анонимности собеседник телеканала.

Как отмечается, Израиль все сильнее опасается иранского влияния в Сирии – в то время, как Россия более занята войной в воздушном пространстве, Иран более сконцентрирован на наземных операциях - солдаты КСИР присутствуют на всех крупных военных базах РФ и Сирии.

За последние две недели Иран увеличил число перелетов, в ходе которых перекидывает в Сирию огнестрельное оружие, боеприпасы и ракеты класса "земля-воздух", с целью не только укрепления собственных позиций, но и для атак на Израиль.

На фоне этого, по данным анонимных источников NBC, Израиль готовится к началу новой войны и ищет поддержки со стороны США.

Так, в прошлый вторник Еврейское государство посетил генерал Джозеф Вотел. Это стало его первым визитом с момента назначения главнокомандующим оперативным управлением Вооруженных сил США в 2014 году. Стоит отметить, что Израиль является частью европейского командования США и не входит в зону его ответственности. Он обсудил с начальником Генштаба ЦАХАЛ Гади Эйзенкотом растущее влияние Ирана в Сирии, а также посетил саму Сирию, где встретился с как американскими войсками, так и союзниками Америки по коалиции.
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