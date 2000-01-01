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Израиль отложил испытания ПРО Arrow 3 | Фото: Israeli Air Force/Flickr01.05 18:57   MIGnews.com

Израиль отложил испытания ПРО Arrow 3

Министерство обороны Израиля объявило, что откладывает запланированные боевые испытания системы противоракетной обороны Arrow 3, которые должны были пройти на Аляске.

В ведомстве опубликовали заявление с общими фразами, не став сообщать, по какой именно причине испытания были отложены.

"После консультаций между агентством по противоракетной обороне США и министерством обороны Израиля было решено отложить испытания системы Arrow 3 на Аляске, чтобы достичь максимальной готовности", - говорится в Минобороны Еврейского государства.

В ведомстве добавили, что продолжают сотрудничать с агентством по противоракетной обороне, чтобы назначить новую дату испытаний.

"Следует подчеркнуть, что между этим и системами, которые на данный момент уже используются израильскими ВВС, нет никакой связи", - заверили в министерстве.

Напомним, что первый успешный тест Arrow 3 (в переводе "Стрела" или "Хец") состоялся в феврале этого года после нескольких месяцев задержек и технических проблем. До этого испытания неоднократно переносились.
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