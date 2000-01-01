01.05 18:11 MIGnews.com

В крупнейших городах Германии жгут и плюют на флаги Израиля

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Одно из самых тиражируемых немецких изданий Bild провело довольно показательный эксперимент, результаты которого свидетельствуют об отношении к Израилю, а также подымают некоторые серьезные вопросы, касательно немецкого общества.В крупнейших городах – Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе, Франкфурте – сотрудники таблоида развешали страны флаги Еврейского государства и просто смотрели, что с ними будет.Реакция прохожих себя ждать не заставила – в течение 90 минут каждый из флагов был сорван, причем некоторые – довольно демонстративно. На флаги плевали, кидали в мусорники и пытались поджечь.Рекорд был установлен в столице – один из флагов, установленный в Берлине сорвали всего за 42 минуты. В Мюнхене для этого понадобился час, а во Франкфурте – 81 минута.В городах поменьше – к примеру, Нидер-Ольм (земля Рейнландх-Пфальц) и Дуйсбург (земля Северный Рейн-Вестфалия) – на это ушло 138 и 148 минут соответственно.Эксперимент получил широкую огласку в соцсетях. Не осталось в стороне и правительства, в частности министр иностранных дел Хайко Маас заявил: "Срывание израильского флага – это то, чего мы не потерпим в Германии. Мы будем выступать против любой формы антисемитизма".