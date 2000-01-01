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Неизвестный скинул в мусорный бак аэропорта золотые слитки 02.05 02:13   MIGnews.com

Неизвестный скинул в мусорный бак аэропорта золотые слитки

В Южной Корее работник мусорной компании во время своей смены обнаружил 7 слитков золота стоимостью $327 тыс. в мусорном баке в международном аэропорту Инчхона.

Сообщается, что каждый из слитков весит 1 кг. Они были найдены завернутыми в газеты. Издание South China Morning Post / Korea Times допустило, что возможно они были выброшены владельцем из-за страха быть пойманным.

Если горе-владелец не объявится в течение полугода, золото перейдет в собственность мусорщика.

В случае, если же владелец заявит права, то даже в этом случае тот, кто нашел, имеет право претендовать на 5% с 20% рыночной стоимости золота.

Только вот, если золото окажется некачественным или связанным с криминалом мужчина ничего не получит.
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