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Спутник заснял разрушения на сирийской базе | Фото:01.05 14:18   MIGnews.com

Спутник заснял разрушения на сирийской базе

В результате нападения, приписываемого Израилю, были повреждены или разрушены не меньше тринадцати зданий на территории военной базы в северной части Сирии.

Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные в понедельник, сообщает во вторник, 1 мая The Times of Israel.

Ранее сообщалось, что в ночь с воскресенья на понедельник взрывы были слышны на двух объектах в северо-западной части Сирии (возле Хамы и неподалеку от Алеппо).

Предполагается, что оба объекта используются иранскими военнослужащими.

По данным издания, в следствие атаки на базу в провинции Хама произошла фиксация подземных толчков, силу которых эксперты оценили в 2,6 балла по шкале Рихтера.

Согласно информации The New York Times, на этой базе было уничтожено около двух сотен ракет класса "земля – земля", которые принадлежали правительственным силам.
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