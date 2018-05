01.05 14:18 MIGnews.com

Спутник заснял разрушения на сирийской базе

В результате нападения, приписываемого Израилю, были повреждены или разрушены не меньше тринадцати зданий на территории военной базы в северной части Сирии.Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные в понедельник, сообщает во вторник, 1 мая The Times of Israel Ранее сообщалось, что в ночь с воскресенья на понедельник взрывы были слышны на двух объектах в северо-западной части Сирии (возле Хамы и неподалеку от Алеппо).Предполагается, что оба объекта используются иранскими военнослужащими.По данным издания, в следствие атаки на базу в провинции Хама произошла фиксация подземных толчков, силу которых эксперты оценили в 2,6 балла по шкале Рихтера.Согласно информации The New York Times, на этой базе было уничтожено около двух сотен ракет класса "земля – земля", которые принадлежали правительственным силам.