По данным издания, Юваль Кахан и Авив Бардичев в понедельник были помещены под домашний арест и заявили о желании лично поговорить с семьями десяти погибших учеников академии довоенной подготовки.
Срок домашнего ареста для директора и инструктора составит пять дней, в течение которых им запрещается входить в помещения, занимаемые академией, или общаться с кем-либо, имеющим отношение к расследованию.
Уточняется, что подозреваемые задержаны и арестованы по подозрению в том, что именно их действия привели к смерти девяти девушек и одного юноши, поскольку организаторы экскурсионной поездки проигнорировали предупреждения метеорологов о возможных наводнениях.
Газета "Гаарец" в понедельник цитирует источника, который был тесно связан с этим делом, заявив, что инструктор может понести большую ответственность, поскольку в его распоряжении были более подробные предупреждения метеорологов, чем в распоряжении директора академии.
Напомним, 26 апреля в долине Арава в результате наводнения погибли 10 учащихся курсов предармейской подготовки "Бней Цион".