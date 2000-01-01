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Директор `Бней Цион` переведен под домашний арест | Фото:01.05 10:34   MIGnews.com

Директор "Бней Цион" переведен под домашний арест

Вчера вечером полиция освободила из-под стражи директора и инструктора предармейской подготовительной школы "Бней Цион".

Об этом во вторник, 1 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, Юваль Кахан и Авив Бардичев в понедельник были помещены под домашний арест и заявили о желании лично поговорить с семьями десяти погибших учеников академии довоенной подготовки.

Срок домашнего ареста для директора и инструктора составит пять дней, в течение которых им запрещается входить в помещения, занимаемые академией, или общаться с кем-либо, имеющим отношение к расследованию.

Уточняется, что подозреваемые задержаны и арестованы по подозрению в том, что именно их действия привели к смерти девяти девушек и одного юноши, поскольку организаторы экскурсионной поездки проигнорировали предупреждения метеорологов о возможных наводнениях.

Газета "Гаарец" в понедельник цитирует источника, который был тесно связан с этим делом, заявив, что инструктор может понести большую ответственность, поскольку в его распоряжении были более подробные предупреждения метеорологов, чем в распоряжении директора академии.

Напомним, 26 апреля в долине Арава в результате наводнения погибли 10 учащихся курсов предармейской подготовки "Бней Цион".
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