01.05 09:27 MIGnews.com
Молодой офицер ЦАХАЛа застрелился на военной базе
Военная полиция расследует суицид молодого офицера ЦАХАЛа на военной базе на юге страны.
Семья офицера поставлена в известность о произошедшем. В подобных случаях полиция расследует все военные и гражданские аспекты происшествия, с тем, чтобы понять - что привело к трагическому концу.
На первой стадии расследования однозначно выясняется, что речь действительно идет о самоубийстве. на второй стадии выясняются его причины. За год в ЦАХАЛе случается около 10 самоубийств.
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