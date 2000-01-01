01.05 09:27 MIGnews.com

Молодой офицер ЦАХАЛа застрелился на военной базе

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Военная полиция расследует суицид молодого офицера ЦАХАЛа на военной базе на юге страны.Семья офицера поставлена в известность о произошедшем. В подобных случаях полиция расследует все военные и гражданские аспекты происшествия, с тем, чтобы понять - что привело к трагическому концу.На первой стадии расследования однозначно выясняется, что речь действительно идет о самоубийстве. на второй стадии выясняются его причины. За год в ЦАХАЛе случается около 10 самоубийств.