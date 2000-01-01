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Израиль: сотни террористов прекратили голодовку | Фото: Thinkstock01.05 08:24   MIGnews.com

Израиль: сотни террористов прекратили голодовку

300 арабских заключенных, осужденных за терроризм, согласились прекратить почти двухнедельную голодовку в израильских тюрьмах. Забастовка террористов была направленна на то, что заставить правительство Израиля освободить заключенных арестованных по соображениям безопасности.

Как известно, Марван Баргути стоит во главе массовой голодовки, начатой террористами-заключенными в израильских тюрьмах, в попытке оказать давление на правительство Израиля, чтобы улучшить условия их тюремного заключения.

Массовая забастовка в израильских тюрьмах началась в начале прошлого месяца – 17 апреля.

"Триста голодающих террористов-заключенных согласились принимать пищу без выполнения установленных требований во время забастовки", - министр общественной безопасности Гилад Эрдан.

Он также подчеркнул, что о "переговорах и речи быть не может", добавив, что 920 палестинских заключенных продолжают голодовку.

Эрдан также сообщил, что Управление тюрем планирует создать в тюрьмах 400 медицинских палат, для того, "чтобы по возможности, избежать перемещения голодающих заключенных в гражданские больницы".
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