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фото из соцсети 02.05 06:51   MIGnews.com

Актер Вэл Килмер подтвердил слухи о борьбе с раком горла

После долгих лет отрицания онкологического заболевания актер Вэл Килмер признался, что у него рак горла. Об этом он рассказал в ходе сессии вопросов и ответов на Reddit.

В 2016 году западные СМИ неоднократно сообщали о возможных проблемах со здоровьем у артиста, но сам он не подтверждал эту информацию. По словам Килмера, ему было трудно говорить и, соответственно, общаться с журналистами. У него опухал язык, изменился тембр его голоса. "Даже сейчас люди могут подумать, что я не здоров или "под мухой", — уточнил артист.

По словам 57-летнего актера, сейчас он чувствует себя гораздо лучше, хотя голос и речь так и не стали прежними.

Впервые слухи о болезни актера появились в 2015 году, когда его госпитализировали с опухолью горла. Он заявил, что всего лишь были осложнения после простуды. В 2016-м актер Майкл Дуглас рассказал, что Килмер борется с раком горла и "переживает не лучшее время".

Вэл Килмер снялся более чем в 80 картинах. В 1991 году, сыграв культового музыканта Джима Моррисона в фильме The Doors, он стал одним из самых популярных актеров Голливуда. Другими известными работами Килмера стали роли в лентах "Громовое сердце", "Схватка", "Бэтмен навсегда", "Остров доктора Моро", "Александр".
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