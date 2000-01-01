01.05 20:06 MIGnews.com

Первомай в Париже: полиция применила слезоточивый газ

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Хулиганы с закрытыми лицами ворвались в ряды первомайской демонстрации в Париже, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.В столице Франции прошла демонстрация, в которой участвовали несколько тысяч человек, собравшихся по призыву французских профсоюзов. Демонстранты шли маршем от площади Республики к площади Насьон.По данным телеканал BFMTV, хулиганы начали кидать в стражей порядка мусор и бутылки с горючей смесью. Не менее трех полицейских ранены. На одном из спецназовцев загорелась одежда из-за зажигательной смеси, пламя быстро удалось сбить.Кроме того, правонарушители подожгли макет дракона в тележке из супермаркета и толкнули ее в сторону полицейского кордона.В ответ на беспорядки правоохранители применили слезоточивый газ. Из-за шашек вся улица была затянута дымом. Шествие демонстрантов было остановлено, пока полицейские разбирались с хулиганами. После этого движение восстановили.Очевидцы сообщают, что в результате столкновения были ранены не только полицейские, но и демонстранты. На данный момент официальная информация о пострадавших отсутствует.