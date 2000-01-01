Первомай в Париже: полиция применила слезоточивый газ
Хулиганы с закрытыми лицами ворвались в ряды первомайской демонстрации в Париже, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.
В столице Франции прошла демонстрация, в которой участвовали несколько тысяч человек, собравшихся по призыву французских профсоюзов. Демонстранты шли маршем от площади Республики к площади Насьон.
По данным телеканал BFMTV, хулиганы начали кидать в стражей порядка мусор и бутылки с горючей смесью. Не менее трех полицейских ранены. На одном из спецназовцев загорелась одежда из-за зажигательной смеси, пламя быстро удалось сбить.
Кроме того, правонарушители подожгли макет дракона в тележке из супермаркета и толкнули ее в сторону полицейского кордона.
В ответ на беспорядки правоохранители применили слезоточивый газ. Из-за шашек вся улица была затянута дымом. Шествие демонстрантов было остановлено, пока полицейские разбирались с хулиганами. После этого движение восстановили.
Очевидцы сообщают, что в результате столкновения были ранены не только полицейские, но и демонстранты. На данный момент официальная информация о пострадавших отсутствует.