01.05 16:36 MIGnews.com

Именем убитой террористами солдатки МАГАВ назвали клубнику

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Сельскохозяйственный научно-исследовательский институт "Вулкани" объявил, что назовет новый, созданный его сотрудниками, сорт клубники в честь капрала израильской армии Адар Коэн, которая стала жертвой теракта в Старом городе Иерусалима в прошлом году."Клубника была любимой ягодой Адар. Решение института зарегистрировать сорт клубники с ее именем произвело сильное впечатление на всю нашу семью, и почтение ее памяти таким образом превзошло все наши ожидания. Форма плода напоминает нам о форме сердца, о нашей великолепной Адар", - цитирует Ynet ее мать Сигаль.Клубничный сорт "Адар" отличается выразительным вкусом, симметричной формой плодов и ярко-красным цветом. Он был создан научным сотрудником института доктором Ниром Дайем.Идея назвать новый сорт клубники именем убитой солдатки появилась после того, как министр сельского хозяйства Ури Ариэль посетил семью Коэн, чтобы выразить свои соболезнования в связи с их утратой."Достояния института приобретают всемирное признание, но нам важно, чтобы они приносили большую пользу жителям страны и тем из них, кто принес наибольшие жертвы. Это особенная и необычная форма почтения, которая напомнит всем нам об Адар и остальных павших во время обыденных дел моментов, как, например, употребление в пищу фруктов", - сказал доктор Дай.Ко Дню памяти семья Коэн была приглашена в "Вулкани", где они вместе с министром сельского хозяйства Юри Ариэлем и доктором Даем опробовали новую клубнику.