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Родители 30 лет держали взаперти сына, одержимого бесами | Фото: Thinkstock02.05 02:22   MIGnews.com

Родители 30 лет держали взаперти сына, одержимого бесами

В Китае родители более 30 лет держали взаперти дома своего сына, потому, что пара решила, что в их ребенка вселились злые духи.

Инцидент произошел в городе Бэйхай в провинции Гуанси. Сын супругов, которому на данный момент 39 лет жил в запертой на замок комнате с решетками на окнах.
Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам его родителей, в возрасте шести лет мальчик сбежал из семьи, после чего какой-то неизвестный отвел его в дом, в котором в том время проводился обряд очищения от нечисти.

После возвращения домой ребенок стал регулярно убегать и воровать еду у соседей. Поэтому родители приняли решение поместить его под замок в одной из комнат своего дома.

По словам матери, она с мужем обеспечивала его повседневные потребности, но других вариантов, кроме как продолжать держать сына взаперти, супруги не видели.

В настоящий момент рассматривается вопрос о перемещении мужчины в психиатрическую больницу для лечения.
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