01.05 13:19 MIGnews.com

Лондон: арестованы 3 девушки, готовящие теракт

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Три женщины были арестованы в соответствии с разделом британского закона о борьбе с терроризмом. Подозреваемых задержали в восточном Лондоне в понедельник, 1 мая, как сообщили в полиции.Задержания проводились в рамках операции, связанной с задержаниями в лондонском районе Уиллесден в четверг.Согласно заявлению лондонской полиции, стражи порядка арестовали двух 18-летних и одну 19-летнюю девушек по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к совершению террористических актов