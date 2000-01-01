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Призывы муэдзина прозвучали во время церемонии памяти павших01.05 12:51   MIGnews.com

Призывы муэдзина прозвучали во время церемонии памяти павших

Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Роберт Илатов назвал недопустимым и позорным инцидент, произошедший в Рамле во время церемонии памяти павших, в которой участвовали родные и близкие погибших в войнах Израиля и жертв террора.

В самый разгар церемонии, заглушив выступавших, на минарете находящейся рядом мечети были внезапно на полную громкость включены динамики с призывами муэдзина. Председатель парламентской фракции НДИ убежден, что это было сделано преднамеренно, поскольку никакой молитвы в это время не было.

"Я призываю полицию Израиля начать немедленное расследование инцидента и закрыть эту мечеть. Следует принять самые решительные меры против тех, кто оскорбляет своими действиями Государство Израиль, его сынов и дочерей, отдавших жизнь, защищая свою страну", - заявил Роберт Илатов.
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