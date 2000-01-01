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В Швеции в крупнейшей шиитской мечети произошел пожар | Фото: Thinkstock01.05 13:15   MIGnews.com

В Швеции в крупнейшей шиитской мечети произошел пожар

Как сообщает шведская телекомпания SVT, в ночь на понедельник на севере Стокгольма в пригороде Йерфелла произошел пожар в крупнейшей в Швеции шиитской мечети Имама Али, пишет Политика Сегодня.

Представитель стокгольмской полиции Ларс Бистрем в интервью телеканалу сообщил, что подозревается, что поджог мечети был сделан снаружи.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило в полицию в воскресенье в 23:16 по местному времени.

Сообщений о пострадавших не поступало.

В здании мечети Имама Али находится библиотека, которая содержит более трех тысяч книг. Сообщений о том, сгорели ли книги, также не поступало.

Представитель мечети Аки Захири заявил, что согласно первым прогнозам, в результате пожара было повреждено около 30-50% здания.
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