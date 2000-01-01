01.05 10:58 MIGnews.com
Жертвами торнадо в США стали 13 человек
По меньшей мере, 13 человек стали жертвами торнадо, которое пронеслось по нескольким американским штатам.
Непогода затронула американские штаты Техас, Миссури, Миссисипи, Арканзас, Алабама, Оклахома и Луизиана.
По меньшей мере в штате Техас были зафиксированы четыре отдельных торнадо, как сообщили в Национальной службе погоды США. Также было ранено около 50 человек.
Торнадо обрушилось на Техас минувшей ночью, с 29 на 30 апреля, на штат Техас.
Предупреждения о наводнениях были выпущены из восточной Оклахомы в западном Кентукки и включали части штата Иллинойс.
Пять человек погибли в результате наводнения и сильного ветра в штате Арканзас. Среди погибших числится и начальник пожарной охраны, которого во время урагана сбила машина.
Также из-за наводнения в штате Миссури погибли 2 человека.
В Теннесси девочка скончалась после того, как каркас футбольных ворот не выдержал напора ветра и упал на нее.
На данный момент в штатах проводятся спасательные работы по поиску жертв. Как ожидается, число жертв может возрасти.
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