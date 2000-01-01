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Жертвами торнадо в США стали 13 человек | Фото: Thinkstock01.05 10:58   MIGnews.com

Жертвами торнадо в США стали 13 человек

По меньшей мере, 13 человек стали жертвами торнадо, которое пронеслось по нескольким американским штатам.

Непогода затронула американские штаты Техас, Миссури, Миссисипи, Арканзас, Алабама, Оклахома и Луизиана.

По меньшей мере в штате Техас были зафиксированы четыре отдельных торнадо, как сообщили в Национальной службе погоды США. Также было ранено около 50 человек.

Торнадо обрушилось на Техас минувшей ночью, с 29 на 30 апреля, на штат Техас.







Предупреждения о наводнениях были выпущены из восточной Оклахомы в западном Кентукки и включали части штата Иллинойс.

Пять человек погибли в результате наводнения и сильного ветра в штате Арканзас. Среди погибших числится и начальник пожарной охраны, которого во время урагана сбила машина.

Также из-за наводнения в штате Миссури погибли 2 человека.

В Теннесси девочка скончалась после того, как каркас футбольных ворот не выдержал напора ветра и упал на нее.

На данный момент в штатах проводятся спасательные работы по поиску жертв. Как ожидается, число жертв может возрасти.
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