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В США разбился самодельный самолет: есть жертвы | Фото:01.04 08:48   MIGnews.com

В США разбился самодельный самолет: есть жертвы

В субботу, 31 марта, на окраине города Санта-Паула в южной Калифорнии (США) разбился самодельный частный самолет Vans RV-6A. В результате крушения погибли два человека.

Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщает Associated Press, передает Корреспондент.net.

По данным сайта NBC Los Angeles, экспериментальный самолет врезался в здание сарая.

Согласно информации ABC News, катастрофа произошла примерно в полутора километрах от аэропорта Санта-Паулы.

В данный момент ведется расследование обстоятельств падения самолета.
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