01.04 08:48 MIGnews.com
В США разбился самодельный самолет: есть жертвы
В субботу, 31 марта, на окраине города Санта-Паула в южной Калифорнии (США) разбился самодельный частный самолет Vans RV-6A. В результате крушения погибли два человека.
Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщает Associated Press
, передает Корреспондент.net
.
По данным сайта NBC Los Angeles
, экспериментальный самолет врезался в здание сарая.
Согласно информации ABC News
, катастрофа произошла примерно в полутора километрах от аэропорта Санта-Паулы.
В данный момент ведется расследование обстоятельств падения самолета.
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