02.04 04:44 MIGnews.com

За сутки 100 мирных жителей вышли из Восточной Гуты

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За сутки 100 мирных жителей покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор в районе населённого пункта Мухайям Аль-Вафедин.Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко."За сегодняшний день район покинули 100 мирных жителей, а с начала функционирования гуманитарного коридора организован выход 29 330 человек", — говорится в сообщении, поступившем в RT.Отмечается, что с 1 апреля данный гуманитарный коридор открыт не только для мирных жителей населённого пункта Дума, но и для боевиков незаконных вооружённых формирований с членами их семей.