01.04 20:51 MIGnews.com

Видео: зритель ворвался на сцену, чтобы спасти "Иисуса"

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Зритель решил силой спасти "Иисуса" от распятия во время постановки драмы по библейским мотивам. Инцидент произошел в бразильском городе Нова-Артс, сообщает издание The Independent.Во время сцены "распятия" на сцену ворвался неизвестный мужчина. Он ударил одного из актеров мотоциклетным шлемом по голове."Под горячую руку" попал игравший роль "легионера", который должен был пронзить распятого Иисуса копьем.Другие актеры быстро среагировали и скрутили ярого зрителя.Очевидцы рассказали, что мужчина, прорываясь сквозь толпу, кричал, что "не даст Иисусу умереть".В полиции заявили, что нападавший предположительно страдал от проблем с психикой, и кроме того, он употреблял наркотики.