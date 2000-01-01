02.04 05:19 MIGnews.com

В британской столице количество убийств достигло пика

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Количество убийств, совершенных ежемесячно в Лондоне впервые в истории превзошло количество аналогичных преступлений в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание Independent.Статистика показывает, 15 человек погибли от ножевых ранений в британской столице в феврале этого года. Из 9 были моложе 30 лет.В то время как в том же месяце в Нью-Йорке погибли 14 человек.В марте в Лондоне зафиксировано 22 насильственные смерти – на одну больше, чем в Нью-Йорке.В то время как количество убийств в Нью-Йорке снизилось на 87 процентов с 1990-х, в Лондоне число подобных преступлений выросло на 40 процентов только за последние три года.Население этих городов оставляет примерно по 8,5 миллионов человек.На сегодняшний день количество убийств, совершенных при помощи холодного оружия, достигло пика в Англии и Уэльсе. Согласно статистике, с начала 2011 года по декабрь 2017 число зарегистрированных убийств ежегодно возрастало на 12%. Только в Лондоне каждые три дня один человек умирает подобным образом.