Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









flickr/August Brill02.04 05:19   MIGnews.com

В британской столице количество убийств достигло пика

Количество убийств, совершенных ежемесячно в Лондоне впервые в истории превзошло количество аналогичных преступлений в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание Independent.

Статистика показывает, 15 человек погибли от ножевых ранений в британской столице в феврале этого года. Из 9 были моложе 30 лет.

В то время как в том же месяце в Нью-Йорке погибли 14 человек.

В марте в Лондоне зафиксировано 22 насильственные смерти – на одну больше, чем в Нью-Йорке.

В то время как количество убийств в Нью-Йорке снизилось на 87 процентов с 1990-х, в Лондоне число подобных преступлений выросло на 40 процентов только за последние три года.

Население этих городов оставляет примерно по 8,5 миллионов человек.

На сегодняшний день количество убийств, совершенных при помощи холодного оружия, достигло пика в Англии и Уэльсе. Согласно статистике, с начала 2011 года по декабрь 2017 число зарегистрированных убийств ежегодно возрастало на 12%. Только в Лондоне каждые три дня один человек умирает подобным образом.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:44
За сутки 100 мирных жителей вышли из Восточной Гуты
03:27
Видео: гепард запрыгнул в джип к туристу  
02:27
Журналистам удалось заглянуть в секретный поезд Ким Чен Ына
01:33
Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
23:24
В Ираке открылся первый кошачий отель
21:40
Нетаниягу: кого это Турция называет оккупантом?
20:51
Видео: зритель ворвался на сцену, чтобы спасти "Иисуса"  
20:33
В Иране зафиксировано мощное землетрясение
19:56
В Австрии могут запретить ношение хиджаба
19:33
Эрдан – Гаарец: израильская армия резни? Вам не стыдно?
18:18
Румыния: в ДТП пострадали 23 израильтянина
17:53
Sunday Times: Британия станет местом для преступников
17:30
На границе Газы тяжело ранен палестинец
16:58
"Нетаниягу террорист и Израиль – террористическая страна"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus