01.04 20:33 MIGnews.com

В Иране зафиксировано мощное землетрясение

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По меньшей мере 23 человека получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,3, которое произошло на западе Ирана. Об этом сообщает агентство RT в воскресенье, 1 апреля."Из-за сегодняшнего землетрясения на данный момент пострадали 23 человека, они получили амбулаторную медицинскую помощь", — сказал представитель сферы здравоохранения в провинции Керманшах Мазиар Тахмасеби.Напомним, в ноябре прошлого года на ирано-иракской границе произошло землетрясение магнитудой 7,2, в результате которого погибли 445 человек.