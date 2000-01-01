В Иране зафиксировано мощное землетрясение

По меньшей мере 23 человека получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,3, которое произошло на западе Ирана. Об этом сообщает агентство RT в воскресенье, 1 апреля.
"Из-за сегодняшнего землетрясения на данный момент пострадали 23 человека, они получили амбулаторную медицинскую помощь", — сказал представитель сферы здравоохранения в провинции Керманшах Мазиар Тахмасеби.
Напомним, в ноябре прошлого года на ирано-иракской границе произошло землетрясение магнитудой 7,2, в результате которого погибли 445 человек.