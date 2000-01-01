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youtube 02.04 03:27   MIGnews.com

Видео: гепард запрыгнул в джип к туристу

Водитель туристического джипа застыл от страха, когда к нему в кабину запрыгнул гепард. Случилось это во время сафари-прогулки в Танзании.

Пока любознательное животное обнюхивало сиденье, американский турист изо всех сил пытался сделать вид, что его там нет. К тому же пока один гепард гостил в салоне, другой стоял на капоте. Удовлетворив свое любопытство, хищники ушли.



Счастливым финалом турист обязан местному гиду. Тот помог сохранять спокойствие, затаить дыхание и не смотреть большой кошке в глаза, передает ТСН.
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