Видео: гепард запрыгнул в джип к туристу

Водитель туристического джипа застыл от страха, когда к нему в кабину запрыгнул гепард. Случилось это во время сафари-прогулки в Танзании.
Пока любознательное животное обнюхивало сиденье, американский турист изо всех сил пытался сделать вид, что его там нет. К тому же пока один гепард гостил в салоне, другой стоял на капоте. Удовлетворив свое любопытство, хищники ушли.
Счастливым финалом турист обязан местному гиду. Тот помог сохранять спокойствие, затаить дыхание и не смотреть большой кошке в глаза, передает ТСН.