01.04 18:18 MIGnews.com
Румыния: в ДТП пострадали 23 израильтянина
Двадцать три гражданина Израиля пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Румынии. Инцидент произошел в городе Слэник, недалеко от соляной шахты, куда и направлялись израильтяне.
В салоне автобуса находились 24 пассажира. По сообщениям румынских СМИ, среди пострадавших 8 детей, одному из которых 2 года.
Пострадавших госпитализировали в больницу в городе Плоешти.
Посол Израиля в Румынии Рина Двир отправилась на встречу с пострадавшими израильтянами.
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