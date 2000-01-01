01.04 18:18 MIGnews.com

Румыния: в ДТП пострадали 23 израильтянина

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Двадцать три гражданина Израиля пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Румынии. Инцидент произошел в городе Слэник, недалеко от соляной шахты, куда и направлялись израильтяне.В салоне автобуса находились 24 пассажира. По сообщениям румынских СМИ, среди пострадавших 8 детей, одному из которых 2 года.Пострадавших госпитализировали в больницу в городе Плоешти.Посол Израиля в Румынии Рина Двир отправилась на встречу с пострадавшими израильтянами.