01.04 12:25 MIGnews.com
Холон: внук известного гангстера задавил пешехода
17-летний внук известного криминального авторитете похитил, вместе с 19-летним дружком, мотоцикл в Холоне.
Двое ехали на угнанном мотоцикле по одной из улиц Холона, и сбили пешехода, Нисма Прента. Пешеход скончался от полученных ранений. Преступники сбежали с места происшествия.
Мотоцикл был угнан за два дня до инцидента. Преступники были идентифицированы с помощью записей камер наружного наблюдения и позднее задержаны.
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