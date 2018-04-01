01.04 12:25 MIGnews.com

Холон: внук известного гангстера задавил пешехода

תיעוד תאונת פגע וברח שאירעה בשלישי שעבר בחולון: שני צעירים בני 17 ו-19, בהם נכדו של עבריין מוכר, דורסים למוות הולך רגל ברחוב אלחריזי שבעיר. נגד השניים הוגש כתב אישום @doronhe pic.twitter.com/4I9kyyL0pv — חדשות עשר (@news10) April 1, 2018

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17-летний внук известного криминального авторитете похитил, вместе с 19-летним дружком, мотоцикл в Холоне.Двое ехали на угнанном мотоцикле по одной из улиц Холона, и сбили пешехода, Нисма Прента. Пешеход скончался от полученных ранений. Преступники сбежали с места происшествия.Мотоцикл был угнан за два дня до инцидента. Преступники были идентифицированы с помощью записей камер наружного наблюдения и позднее задержаны.