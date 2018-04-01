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Холон: внук известного гангстера задавил пешехода 01.04 12:25   MIGnews.com

Холон: внук известного гангстера задавил пешехода

17-летний внук известного криминального авторитете похитил, вместе с 19-летним дружком, мотоцикл в Холоне.

Двое ехали на угнанном мотоцикле по одной из улиц Холона, и сбили пешехода, Нисма Прента. Пешеход скончался от полученных ранений. Преступники сбежали с места происшествия.

Мотоцикл был угнан за два дня до инцидента. Преступники были идентифицированы с помощью записей камер наружного наблюдения и позднее задержаны.



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