Войска Асада взяли под контроль почти всю Восточную Гуту
Войска сирийского лидера Башара Асада взяли под контроль всю территорию пригорода Дамаска Восточная Гута, кроме города Дума.
Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление командования сирийской армии.
"После ряда тщательно спланированных сражений и боевых действий, выполненных нашими вооруженными силами при взаимодействии с дружественными и союзными силами, восстановлен контроль над всеми городами и поселениями Восточной Гуты", – цитирует издание заявление.
По данным издания, во время операции были уничтожены штабы и огневые позиции боевиков.
Правительственные силы в конце февраля при поддержке российской авиации начали наступление на позиции повстанцев, которые в течение нескольких лет удерживали ряд городов и поселков в Восточной Гуте.
В результате боев и авиаударов погибли, по оценкам правозащитников, около полутора тысяч мирных жителей. Под угрозой полного разгрома и плена повстанцы пошли на соглашение с властями.
Бойцы вооруженных группировок и члены их семей выехали из Восточной Гуты в провинцию Идлиб на севере Сирии.
Ранее 25 марта сообщалось, что российские представители начали переговоры с последней из крупных оппозиционных группировок, остававшихся в Восточной Гуте – "Джайш аль-Ислам".
Отметим, что соглашение о выводе ее боевиков давало сирийским властям полный контроль над анклавом, который с 2013 года находился в руках оппозиции.
Военные Асада заявляют, что готовы к штурму города, где, по оценкам, еще могут находиться несколько десятков тысяч мирных жителей.
Страны Запада подвергали Дамаск и Москву жесткой критике в связи с бомбежками Восточной Гуты и гибелью жителей. Сирийские власти и российские военные заявляют, что речь идет о борьбе с "террористами".