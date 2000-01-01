Власти Ирана решили заблокироватьTelegram

Мессенджер заменят отечественной разработкой для "обеспечения безопасности граждан", – сообщило местное агентство Mehr со ссылкой на заявление главы комиссии по национальной безопасности Алаэддина Боруджерди.
По словам Боруджерди, данное решение было принято "на самом высоком уровне".
Он подчеркнул, что это ответ Тегерана "на разрушительную роль Telegram в антиправительственных протестах", которые начались в стране в конце декабря и в результате которых погибло по меньшей мере 25 человек.
Согласно информации издания, место Telegram может занять созданный в Иране сервис Soroush, который запустится 20 апреля.
Чиновник выразил надежду, что отечественный сервис сместит Telegram, которым в стране пользуются около 40 миллионов жителей.