Боевики “Боко Харам” в Нигерии похитили 22 девушки
На северо-востоке Нигерии боевики “Боко Харам” похитили 22 девушки. Об этом сообщает Политика Сегодня, ссылаясь на Agence France Presse, которое в свою очередь ссылается на слова местных жителей.
Первое нападение на деревню состоялось в минувший четверг, 30 марта, тогда боевики радикальной исламистской группировки похитили 18 девушек, из них большинство - несовершеннолетние. Еще четырех девушек боевики похитили, когда те попытались сбежать.
Кроме того, боевики убили пастуха, который отказался дать им деньги в качестве выкупа.