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Яндекс.Карты 01.04 22:22   MIGnews.com

Боевики “Боко Харам” в Нигерии похитили 22 девушки

На северо-востоке Нигерии боевики “Боко Харам” похитили 22 девушки. Об этом сообщает Политика Сегодня, ссылаясь на Agence France Presse, которое в свою очередь ссылается на слова местных жителей.

Первое нападение на деревню состоялось в минувший четверг, 30 марта, тогда боевики радикальной исламистской группировки похитили 18 девушек, из них большинство - несовершеннолетние. Еще четырех девушек боевики похитили, когда те попытались сбежать.
Кроме того, боевики убили пастуха, который отказался дать им деньги в качестве выкупа.
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