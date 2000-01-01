Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Италии мать обрила наголо дочь за отказ носить хиджаб | Фото: Thinkstock01.04 11:22   MIGnews.com

В Италии мать обрила наголо дочь за отказ носить хиджаб

В Италии мать обрила наголо свою 14-летнюю дочь за отказ носить хиджаб в общественных местах. Такое наказание родители придумали после того, как узнали: девушка снимает мусульманский головной убор, как только выходит из дома.

Сама семья несколько лет назад переехала из Бангладеш, и соседи не замечали в них фанатичной религиозности, передает телеканал "Россия 24". Об инциденте узнали школьные учителя, когда девочка пришла в школу без волос.

Позже выяснилось: родители заставляли трех своих дочерей носить только традиционную мусульманскую одежду, не давали общаться с ровесниками-юношами и даже запрещали выходить из дома поодиночке. Органы опеки забрали детей, а родители теперь предстанут перед судом за психологическое насилие.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:18
Чешский дипломат поплатился должностью за твиты жены
09:45
СМИ: ИГ тестирует новые бомбы
09:06
ФАТХ: Израиль не является "партнером в достижении мира"
08:36
Наводнения в Австралии. Тысячи пострадавших, две жертвы
07:16
ПА: новое строительство укрепит израильский режим апартеида
05:34
Ученые выяснили пользу сна на рабочем месте
04:37
50-летняя Холли Берри показала грудь в прозрачной тунике
03:29
Четверть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли
02:36
Эксперты назвали автомобиль с самым удобным салоном
01:35
Ученые подсчитали сколько лет живет брак
00:33
Ким Кардашьян согласилась на операцию
23:42
"Бургер Кинг" предложил чистить зубы гамбургерами  
22:22
Футболист Роналдиньо выпустил первый сольный сингл  
21:33
Ученые: лень является заразной
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus