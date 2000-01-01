01.04 11:22 MIGnews.com

В Италии мать обрила наголо дочь за отказ носить хиджаб

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В Италии мать обрила наголо свою 14-летнюю дочь за отказ носить хиджаб в общественных местах. Такое наказание родители придумали после того, как узнали: девушка снимает мусульманский головной убор, как только выходит из дома.Сама семья несколько лет назад переехала из Бангладеш, и соседи не замечали в них фанатичной религиозности, передает телеканал "Россия 24". Об инциденте узнали школьные учителя, когда девочка пришла в школу без волос.Позже выяснилось: родители заставляли трех своих дочерей носить только традиционную мусульманскую одежду, не давали общаться с ровесниками-юношами и даже запрещали выходить из дома поодиночке. Органы опеки забрали детей, а родители теперь предстанут перед судом за психологическое насилие.