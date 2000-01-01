01.04 09:45 MIGnews.com

СМИ: ИГ тестирует новые бомбы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В руки террористов ИГ попало оборудование для сканирования багажа в аэропортах. Возможно, экстремисты тестируют на нем новые бомбы. Это позволит проносить на борт самолета замаскированные взрывные устройства.Спецслужбы США опасаются, что террористы уже придумали размещать бомбы в ноутбуках, например, в районе аккумулятора. При этом сама батарея остается на месте, что позволяет включать ноутбук по требованию сотрудников безопасности. Такое взрывное устройство не фиксирует ни один сканер, передает "Россия 24" со ссылкой на канал CNN. Возможно, именно эти данные стали причиной запрета проносить электронные девайсы на борт. Такие меры приняли авиаперевозчики США. Ранее террористы уже прятали взрывчатку в ноутбук, такая бомба взорвалась в феврале 2016 года на борту самолета в Сомали.