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YouTube 01.04 08:36   MIGnews.com

Наводнения в Австралии. Тысячи пострадавших, две жертвы

Два человека погибли и десятки тысяч жителей Австралии пострадали в результате наводнения. Наводнение вызвано последствиями мощного тропического циклона "Дебби", которому присвоена четвертая категория опасности из пяти, пишет агентство Reuters.

От циклона пострадала восточная часть побережья страны. В зоне бедствия оказался город Голд-Кост, штат Квинсленд и жители штата Новый Южный Уэльс. В результате циклона более 100 тысяч домов остались без электричества.

Отмечается, что зона наводнения растянулась на 1 тыс. км.

Правоохранительные органы сообщили, что жертвами наводнения стали две женщины.

Власти Австралии выразили опасение, что еще больше людей могут стать жертвами наводнения. Быстро прибывающая вода и сильный ветер мешают аварийным бригадам вести спасательные работы, отметили в полиции.

Тропический циклон "Дебби" достиг северо-восточного берега Австралии 28 марта.
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