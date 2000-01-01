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Взрыв на карнавале во Франции. Видео 01.04 21:52   MIGnews.com

Взрыв на карнавале во Франции. Видео

В ходе семейного карнавала, который проходил в субботу, 1 апреля, в коммуне Вильпент в пригороде Парижа произошел сильный взрыв. На месте работают медики, спасатели и правоохранители.

Как сообщает издание Express, от двух до трех десятков человек ранены, многие из них находятся в состоянии шока, но как минимум трое получили серьезные ранения. Очевидцы выложили видео произошедшего в интернет.



СМИ отмечают, что взрыв прогремел около 17.30 по местному времени, когда участники карнавала собирались поджечь чучело из соломы и дерева, однако точная причина и источник взрыва пока не определены. По предварительным данным, правоохранители склонны считать случившееся несчастный случаем, а не терактом.

Местная пресса пишет, что карнавал является традиционным ежегодным развлекательным дестким мероприятием, в связи с чем на нем было до тысячи детей.
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