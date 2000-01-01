01.04 21:39 MIGnews.com

В Париже прошла акция против "израильского оккупанта"

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В субботу, 1 апреля, в Париже состоялась демонстрация в поддержку "палестинского сопротивления израильской оккупации и колонизации". Как сообщает AFP, ссылаясь на данные местных правоохранителей, численность участников митинга составила около двух сотен человек."Сегодня мы собрались здесь, чтобы сказать "нет" оккупации и колонизации, а также чтобы призывать к немедленному снятию блокады с сектора Газа", - заявила руководительница организовавшей акцию пропалестинского движения CAPJPO-EuroPalestine Оливия Земор.По информации RT France, около полудня протестующие собрались на площади Шатле в центре французской столицы, размахивая плакатами и скандируя антиизраильские лозунги, наподобие "нет сотрудничеству с израильским оккупантом". Протест проходил под надзором полицейских.Вскоре после начала акции к месту демонстрации стянулось около сотни сторонников Еврейского государства – они несли израильские флаги и пели "Атикву"."Ненормально, что эту демонстрацию, на которой звучат антисемитские лозунги, разрешили. Этот митинг противоречит ценностям Франции и принципам сожительства", - сказал один из участников произраильского митинга Бенджамин.Согласно AFP, днем ранее градоначальница Парижа Анн Идальго призывала отменить акцию, предупреждая, что это будет нарушением общественного порядка и "может расцениваться французским евреями, как общественное антисемитское мероприятие"."Мы не антисемиты: мы антифашисты, антисионисты, и в то время, как палестинский народ лишен всех своих основных прав, мы боремся за равноправие", - заявил член ультраправого движения Droits Devant ("Правые прежде всего"), которое выступило соорганизатором демонстрации, Жан-Клод Амара.В своем совместном заявлении CAPJPO-EuroPalestine и Droits Devant заявили, что они призывают отметить "палестинское сопротивление оккупации и поселениям" и призвали ввести санкции против Израиля."Нет – шантажу путем подмены понятия антисемитизма. Нет – диктатуре израильского лобби. Нет – нападкам на свободу самовыражения. Нет – нападкам фашистских убийц из Лиги еврейской обороны", - призвали организаторы демонстрации, потребовав разорвать сотрудничество французского правительства с "израильскими апартеидом".