01.04 18:59 MIGnews.com

Погром на еврейском кладбище во Франции

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Группа неизвестных уничтожила несколько десятков надгробий на недействующем ныне еврейском кладбище XIX века, расположенном в деревне Вальдвисс, что во французской Лотарингии. Как сообщает 3 телеканал французского телевидения, о вандализме в полицию сообщил прохожий 30 марта.По данным правоохранителей, которые уже начали расследование, были опрокинуты и разбиты 40 из 50 надгробий. Подозреваемых пока что не обнаружено.Это уже второй погром на кладбище Вальдвисса за последние 5 лет. Так, аналогичный случай произошел в 2014 году, после чего арестовали и дали условные сроки троим молодым людям.