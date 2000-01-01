01.04 18:39 MIGnews.com

Все задержанные по делу о теракте в Лондоне освобождены

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12 человек, которые были задержаны британской полицией в рамках расследования теракта, произошедшего в британской столице на прошлой неделе, были отпущены на волю. Об этом сообщил Скотланд-Ярд 1 апреля.В частности, среди освобожденных оказался и 30-летний мужчина, который был задержан по подозрению в подготовке нападения около здания парламента Великобритании. Остальные 11 человек, которые ранее также были арестованы в ходе расследования теракта, тоже отпущены, отметили в полиции."Все, кто был арестован в связи с террористической атакой в Вестминстере в среду, 22 марта, были освобождены без последующих действий", — отмечается в сообщении.Напомним, что в ходе атаки член ISIS Халид Масуд въехал на автомобиле в толпу прохожих на Вестминстерском мосту, после чего вышел и попытался ворваться в британский парламент, убив его охранника Кейта Палмера. Другие стражи правопорядка ликвидировали самого террориста.