01.04 17:56 MIGnews.com

В Ираке уничтожили "правую руку" Абу Бакра аль-Багдади

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В результате авиаудара, нанесенного иракскими ВВС около расположенного на сирийской границе города Эль-Кайм, Айад Хамид аль-Джумейли, был уничтожен ближайший помощник главаря террористической группировки ISIS Абу Бакра аль-Багдади - Айад аль-Джумайли, известный по прозвищу Абу Яхья.Об этом в субботу, 1 апреля, сообщило иракское телевидение со ссылкой на разведывательные службы. Отмечается, что вместе с аль-Джумейли были убиты и несколько исламистских военачальников, однако, когда именно был совершен авиаудар, так же, как и другие подробности, не сообщается.Аль-Джумейли – занимал должность "правой руки" главаря "Исламского государства" и исполнял обязанности "министра войны". О нем известно, что прежде он работал в правоохранительных структурах Ирака.