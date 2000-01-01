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В Ираке уничтожили `правую руку` Абу Бакра аль-Багдади 01.04 17:56   MIGnews.com

В Ираке уничтожили "правую руку" Абу Бакра аль-Багдади

В результате авиаудара, нанесенного иракскими ВВС около расположенного на сирийской границе города Эль-Кайм, Айад Хамид аль-Джумейли, был уничтожен ближайший помощник главаря террористической группировки ISIS Абу Бакра аль-Багдади - Айад аль-Джумайли, известный по прозвищу Абу Яхья.

Об этом в субботу, 1 апреля, сообщило иракское телевидение со ссылкой на разведывательные службы. Отмечается, что вместе с аль-Джумейли были убиты и несколько исламистских военачальников, однако, когда именно был совершен авиаудар, так же, как и другие подробности, не сообщается.

Аль-Джумейли – занимал должность "правой руки" главаря "Исламского государства" и исполнял обязанности "министра войны". О нем известно, что прежде он работал в правоохранительных структурах Ирака.
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