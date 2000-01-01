01.04 16:40 MIGnews.com

Израильтянин арестован за угрозы сжечь своего врача

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Полиция Израиля арестовала жителя центра страны, который угрожал сжечь своего доктора. Как сообщает пресса, в пятницу, 31 марта, 43-летний израильтянин из Йехуда ворвался в кабинет врача, требуя немедленного осмотра.Когда врач ему отказала, он, сильно рассердившись, начал на нее кричать, а после пригрозил сжечь больницу Йехуда вместе с огорчившей его доктором. Охранники сообщили о случившемся в органы правопорядка, которые прибыли домой к нарушителю спокойствия и арестовали его.Вечером в субботу он должен предстать перед судом Тель-Авива.Напомним, что данный инцидент произошел менее чем через месяц после того, как израильский пенсионер сжег заживо медсестру в клинике Холона, что потрясло всю страну и отозвалось волной демонстраций сотрудников систем здравоохранения, образования и соцработы.Согласно официальным данным правительства, с 2014 по 2016 год в отношении сотрудников больниц, клиник и служб экстренной помощи было зарегистрировано около 3 тысяч случаев насилия, из которых примерно 75% являются словесными оскорблениями и еще четверть – это рукоприкладство. Большая часть атак на медицинский персонал происходит в отделениях неотложной помощи.