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Индонезия: в результате оползня пропали десятки человек | Фото: Thinkstock01.04 13:51   MIGnews.com

Индонезия: в результате оползня пропали десятки человек

В Индонезии в результате оползня пропали без вести более двадцати человек. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошло на острове Ява в субботу, 1 апреля. Отмечается, что оползень обрушился на деревню Баранар в провинции Восточная Ява.

В результате пострадали 30 домов, другие здания и транспортные средства. По данным Индонезийского агентства по уменьшению опасности бедствий, оползень накрыл 27 человек.

Однако, по данным начальника местной армии, которые основываются на показаниях местных жителей, число пропавших без вести составляет 38 человек.

На данный момент ведутся поиски пропавших жителей. В операции участвуют спасатели, солдаты и добровольцы.
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