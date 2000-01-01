01.03 09:03 MIGnews.com

Беннетт признался в авиаударах Израиля в Сирии

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Министр обороны Нафтали Беннетт впервые подтвердил, что Израиль стоял за авиаударами в Сирии в ноябре, в результате которого погиб сын старшего командира поддерживаемой Ираном палестинской террористической группировки "Исламский джихад".Об этом сообщает Times of Israel, цитируя министра на эфире 12 канала в субботу, 29 февраля.Неудачная попытка убить Акрама аль-Аджури произошла менее чем через час после ликвидации Баха Абу аль-Ата в его доме в Газе. Оборонные силы Израиля и правительство не комментировали атаку до сих пор."Когда я занял должность, мы устранили Баха и ударили в Дамаске", - сказал Беннетт. "Я объясняю, что до сих пор, когда они запускали ракеты из Газы, мы отвечали в Газе. Когда они стреляли из Газы, мы не уничтожали террористов из Дамаска."Позже в интервью 12-му каналу Беннетт ушел из студии, обвинив интервьюера в попытке нанести ущерб его партии перед всеобщими выборами на следующей неделе.