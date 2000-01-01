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14 школьниц поехали в Италию и не прошли карантин | Фото:01.03 08:21   MIGnews.com

14 школьниц поехали в Италию и не прошли карантин

Родители учащихся Восточного Иерусалима в школе Сестер Розария в Старом городе обвинили руководство в халатном отношении к мерам предосторожности против коронавируса, пишет JP. Группа из 14 девочек не была помещена на карантин после возвращения из поездки в северную Италию, сообщает TPS.

Девочки приземлились в Риме и поехали через Милан в Геную для участия в конференции по образцу ООН. Родители сказали, что ученики могли заразиться коронавирусом, и сообщили, что школа угрожала тем, кто высказывался по этому поводу.

Согласно TPS, одна из матерей, которая является известным блоггером, сообщила, что монахини полностью игнорируют опасность. "Розарий известен своей строгой дисциплиной, и во имя дисциплины директор школы рискует безопасностью всех студентов", - пояснила она. "Администрация угрожает родителям и ученикам, и что те, кто остается дома, должны быть наказаны."

Директор школы, где учатся 600 учеников, подтвердила TPS, что она никогда не сообщала о поездке детей в Министерство здравоохранения, так как она "не обязана". По её словам, ученики не поддерживают никаких контактов с окружающей средой и обязаны носить маски и использовать дезинфицирующие средства.


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