01.03 08:21 MIGnews.com

14 школьниц поехали в Италию и не прошли карантин

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Родители учащихся Восточного Иерусалима в школе Сестер Розария в Старом городе обвинили руководство в халатном отношении к мерам предосторожности против коронавируса, пишет JP. Группа из 14 девочек не была помещена на карантин после возвращения из поездки в северную Италию, сообщает TPS.Девочки приземлились в Риме и поехали через Милан в Геную для участия в конференции по образцу ООН. Родители сказали, что ученики могли заразиться коронавирусом, и сообщили, что школа угрожала тем, кто высказывался по этому поводу.Согласно TPS, одна из матерей, которая является известным блоггером, сообщила, что монахини полностью игнорируют опасность. "Розарий известен своей строгой дисциплиной, и во имя дисциплины директор школы рискует безопасностью всех студентов", - пояснила она. "Администрация угрожает родителям и ученикам, и что те, кто остается дома, должны быть наказаны."Директор школы, где учатся 600 учеников, подтвердила TPS, что она никогда не сообщала о поездке детей в Министерство здравоохранения, так как она "не обязана". По её словам, ученики не поддерживают никаких контактов с окружающей средой и обязаны носить маски и использовать дезинфицирующие средства.