01.03 17:10 MIGnews.com

Первый случай коронавируса в Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в своем посте на Facebook, что о первом случае коронавируса в стране Ирана. Пациентом оказался мужчина, который вернулся из Ирана, пишет Reuters.Премьер-министр добавил, что 29-летний мужчина обратился к врачу из-за плохого самочувствия. "Сейчас он в хорошем состоянии", - сказал Пашинян, добавив, что власти планируют изолировать тех, кто был с ним в контакте.Армения закрыла границу с Ираном на две недели и приостановила воздушное сообщение неделю назад. Иран находится в эпицентре вспышки на Ближнем Востоке. Соседние Грузия и Азербайджан сообщили о случаях коронавируса на этой неделе, по три в каждой стране.