Россияне пригрозили турецкой авиации

Российские военные "не гарантируют безопасность" полетов авиации Турции над Сирией.
Об этом заявил начальник центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев на фоне объявления Дамаском о закрытии воздушного пространства над Идлибом, передает "Интерфакс".
"На фоне резко обострившейся обстановки в воздушном пространстве над провинцией Идлиб сирийское правительство было вынуждено объявить о его закрытии. В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии", – сказал он.
По словам Журавлева, в ЦПВС насчитали 25 обстрелов в идлибской зоне деэскалации. Что примечательно, Дамаск объявил о закрытии воздушного пространства над Идлибом и пригрозил сбивать любые "вражеские" цели.