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Россияне пригрозили турецкой авиации | Фото:02.03 07:10   MIGnews.com

Россияне пригрозили турецкой авиации

Российские военные "не гарантируют безопасность" полетов авиации Турции над Сирией.

Об этом заявил начальник центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев на фоне объявления Дамаском о закрытии воздушного пространства над Идлибом, передает "Интерфакс".

"На фоне резко обострившейся обстановки в воздушном пространстве над провинцией Идлиб сирийское правительство было вынуждено объявить о его закрытии. В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии", – сказал он.

По словам Журавлева, в ЦПВС насчитали 25 обстрелов в идлибской зоне деэскалации. Что примечательно, Дамаск объявил о закрытии воздушного пространства над Идлибом и пригрозил сбивать любые "вражеские" цели.


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