Лайнер коронавируса: завершена последняя эвакуация

Последние 130 членов экипажа покинули корабль и теперь проведут время на карантине в течение двух неделю в государственном учреждении в префектуре Сайтама.
После повторного тестирования на коронавирус им будет разрешено покинуть Японию. Министр здравоохранения Катсунобу Като, в свою очередь отметил, что судно будет продезинфицировано и подвергнуто техническому обслуживанию на верфи.
20 января Diamond Princess отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля.
Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. В результате 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проведения проверки всех пассажиров.