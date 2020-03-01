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Лайнер коронавируса: завершена последняя эвакуация | Фото:02.03 06:42   MIGnews.com

Лайнер коронавируса: завершена последняя эвакуация

В воскресенье, 1 марта последняя группа людей с карантинного круизного лайнера Diamond Princess высадилась на берег.

Об этом сообщает NHK.

Последние 130 членов экипажа покинули корабль и теперь проведут время на карантине в течение двух неделю в государственном учреждении в префектуре Сайтама.

После повторного тестирования на коронавирус им будет разрешено покинуть Японию. Министр здравоохранения Катсунобу Като, в свою очередь отметил, что судно будет продезинфицировано и подвергнуто техническому обслуживанию на верфи.

20 января Diamond Princess отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля.

Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. В результате 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проведения проверки всех пассажиров.


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