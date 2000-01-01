01.03 21:40 MIGnews.com

Роспотребнадзор: первый случай заражения в Москве

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в российской столице.Об этом сообщает Telegram-канал Baza.Уточняется, что заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии. Анализы зараженного направлены в новосибирский научно-исследовательский центр вирусологии и биотехники "Вектор".В России действует трехэтапная процедура диагностирования коронавируса. На первом этапе подтверждение дают врачи-инфекционисты. На втором – специалисты Роспотребнадзора. На третьем – "Вектор".Изначально диагноз поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Теперь анализы направлены в новосибирский центр, где вынесут окончательное решение.