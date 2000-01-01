01.03 21:22 MIGnews.com

СМИ: турки сравняли с землей авиабазу Асада

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Вооруженные силы Турции полностью уничтожили авиабазу сил сирийского диктатора Башара Асада эль-Нейраб.Аэродром, который лояльные режиму войска якобы использовали для бомбардировок излибской зоны деэскалации, расположена в провинции Алеппо, сообщает информагентство "Анадолу".В свою очередь министр обороны Турции Хулуси Акара подчеркнул, что военные реализовали свое право самооборону, поскольку полномасштабное вооруженное противостояние с вооруженными силами Российской Федерации на сирийской территории не входит в их планы.