Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











СМИ: турки сравняли с землей авиабазу Асада | Фото:01.03 21:22   MIGnews.com

СМИ: турки сравняли с землей авиабазу Асада

Вооруженные силы Турции полностью уничтожили авиабазу сил сирийского диктатора Башара Асада эль-Нейраб.

Аэродром, который лояльные режиму войска якобы использовали для бомбардировок излибской зоны деэскалации, расположена в провинции Алеппо, сообщает информагентство "Анадолу".

В свою очередь министр обороны Турции Хулуси Акара подчеркнул, что военные реализовали свое право самооборону, поскольку полномасштабное вооруженное противостояние с вооруженными силами Российской Федерации на сирийской территории не входит в их планы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:31
Криворукие террористы ненароком попали ракетой по Газе
22:15
Борис Джонсон снова женится и готовится стать отцом
21:40
Роспотребнадзор: первый случай заражения в Москве
21:01
Коронавирус спасет окружающую среду
20:40
"Арабский список": Трамп мотивирует арабских избирателей
20:19
Израильтянин мог заразить коронавирусом десятки детей
19:58
Иран грозит Турции: мы – не Дамаск, Кремль слушать не станем
19:40
2 марта – выборы будущего. Каким оно будет?
19:37
Директор AIPAC: ложные друзья Израилю не нужны
19:16
Коронавирус – комбинация СПИДа и SARS
18:55
Ганц: не позволю Ирану стать ядерной державой
18:13
Нетаниягу и Ганц выступили на AIPAC по видеосвязи
17:52
Турки арестовали главреда российского информагентства
17:31
Минздрав: идите голосовать, коронавирус – не опасен
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus