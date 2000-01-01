01.03 20:19 MIGnews.com

Израильтянин мог заразить коронавирусом десятки детей

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Израильтянин несмотря на инфицирование смертоносным китайским коронавирусом несколько дней подряд торговал детскими костюмами к празднику Пурим в собственном магазине игрушек Red Pirate, расположенном неподалеку от аэропорта Бен-Гурион.Мужчина, имя которого не называют, провел на рабочем месте по меньшей мере 30 часов, сообщает интернет-издание The Jerusalem Post.По предварительной информации, владелец магазина, у жены которого также выявили инфекцию, заразился во время путешествия по Италии, где бушует смертоносная эпидемия, по возвращению из которого мужчина не придумал ничего умнее, как тотчас же выйти на работу.Мало того, мужчина соврал представителям министерства здравоохранения, утверждая, что работал в своем магазине всего два часа.В семье также есть трое детей, которые после возвращения отца из Италии регулярно ходили в школу. Специалисты уже обеззаразили помещение и находятся в постоянном контакте со руководством школ, которые посещают дети, а также пассажирами рейса, на котором инфицированный мужчина вернулся в Израиль.