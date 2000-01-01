Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Израильтянин мог заразить коронавирусом десятки детей | Фото:01.03 20:19   MIGnews.com

Израильтянин мог заразить коронавирусом десятки детей

Израильтянин несмотря на инфицирование смертоносным китайским коронавирусом несколько дней подряд торговал детскими костюмами к празднику Пурим в собственном магазине игрушек Red Pirate, расположенном неподалеку от аэропорта Бен-Гурион.

Мужчина, имя которого не называют, провел на рабочем месте по меньшей мере 30 часов, сообщает интернет-издание The Jerusalem Post.

По предварительной информации, владелец магазина, у жены которого также выявили инфекцию, заразился во время путешествия по Италии, где бушует смертоносная эпидемия, по возвращению из которого мужчина не придумал ничего умнее, как тотчас же выйти на работу.

Мало того, мужчина соврал представителям министерства здравоохранения, утверждая, что работал в своем магазине всего два часа.

В семье также есть трое детей, которые после возвращения отца из Италии регулярно ходили в школу. Специалисты уже обеззаразили помещение и находятся в постоянном контакте со руководством школ, которые посещают дети, а также пассажирами рейса, на котором инфицированный мужчина вернулся в Израиль.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:01
Коронавирус спасет окружающую среду
20:40
"Арабский список": Трамп мотивирует арабских избирателей
19:58
Иран грозит Турции: мы – не Дамаск, Кремль слушать не станем
19:40
2 марта – выборы будущего. Каким оно будет?
19:37
Директор AIPAC: ложные друзья Израилю не нужны
19:16
Коронавирус – комбинация СПИДа и SARS
18:55
Ганц: не позволю Ирану стать ядерной державой
18:13
Нетаниягу и Ганц выступили на AIPAC по видеосвязи
17:52
Турки арестовали главреда российского информагентства
17:31
Минздрав: идите голосовать, коронавирус – не опасен
17:10
Первый случай коронавируса в Армении
16:39
Данон: Сандерс либо невежда, либо лжец, либо все вместе
16:27
Вынужденная посадка пассажирского лайнера в Бен-Гурион
16:18
Ганц: не удивлюсь, если выборы попытаются сорвать
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus